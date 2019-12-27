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Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzurum'un Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

27.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:24 Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, AA'nın
'un Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA Bölge Müdürü Tuncay Bekar'ı makamında ziyaret eden Uçar, "Yılın Fotoğrafları" hakkında Bekar'dan bilgi alıp AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Başkan Uçar, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" sporda ise yine Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafına oy verdi.

Tuncay Bekar, Mahmut Uçar, Yakutiye, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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