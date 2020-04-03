Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yakutiye Belediyesi 96 kişilik dezenfekte ekibi ile ilçeye bağlı köylere de girdi.

Koronavirüsle mücadelede yoğun bir çalışma sergileyen ve ilçe merkezi ile birlikte köylerde de dezefeksiyon yapan Yakutiye Belediyesi'ne bağlı ekipler, bir yandan da mesire yerleri ve parklarda denetim ve kontrollerini sıklaştırdı.

03.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:55
Yakutiye Belediyesi 96 kişilik dezenfekte ekibi ile ilçeye bağlı köylere de girdi.
Koronavirüsle mücadelede yoğun bir çalışma sergileyen ve ilçe merkezi ile birlikte köylerde de dezefeksiyon yapan Yakutiye Belediyesi'ne bağlı ekipler, bir yandan da mesire yerleri ve parklarda denetim ve kontrollerini sıklaştırdı.

İlçeye bağlı köylerde tek tek tüm evlere ve kullanım alanlarına yönelik detaylı bir şekilde dezenfeksiyon işlemi yapılırken bir yandan da köy sakinlerine konuyla ilgili duyarlılık mesajları veriliyor.

Köy muhtarları ile birlikte ihtiyaç sahipleri belirlenerek gerekli maddi ve manevi destek sürdürülüyor. Bu uygulamadan memnuniyetini dile getiren vatandaşlar bu hassas günlerde devletin yanlarında olduğunu bilmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirttiler.

Şehir merkezi ve köylerde sosyal mesafe kurallarına uyulması ve insanların gerekli olmadıkça dışarıya çıkmasının önüne geçilmesi için Zabıta araçlarıyla sesli anonslar yapan Yakutiye Belediyesi ekipleri, Sağlık Bakanlığı'nın ön gördüğü kuralları da sosyal medya hesaplarından vatandaşa anlatıyor.

7 bin 600 noktada dezenfekte işlemi yapıldı

Yapılan açıklamada belediye ekiplerince her gün en az bin 500 noktada dezenfekte işlemleri gerçekleştirildiği bildirildi. Geçen hafta içerisinde kent merkezinde 7 bin 600 işletme, dükkan, market, apartman olmak üzere ilçeye bağlı köylerde de ev ve ortak alanlar Koronavirüs'e karşı dezenfekte edildi.

Yakutiye'nin her köşesi dezenfekte edilecek

Yakutiye ilçe sınırlarında bulunan mahalle ve köylerin tamamında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştireceklerini ifade eden Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar açıklamasında "Hemşehrilerimiz konut veya iş yerlerinin dezenfeksiyon işlemi için belediyemizi arıyorlar, tabii ki hassasiyetlerini anlıyorum ancak hiç endişe etmesinler bizler gerekli planlamalarımızı yaptık. Bizden talep etmiş olsunlar veya olmasınlar, köy ve şehir merkezi ayırımı yapmaksızın bizler tüm evlerin, apartmanların, dükkanların, iş merkezlerinin, kamu binalarının ve ortak kullanım alanlarının tamamını dezenfekte edeceğiz. Zaten şu an bir çok yeri de bitirmiş durumdayız, çalışmamız son sürat devam edecektir. Ayrıca bu işlemi ihtiyaç süresince de tekrarlayacağız." dedi.

Dezenfeksiyon çalışmasında kullanılan dezenfektan madde seçimi ve uygulama yönteminin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Covid-19 rehberinde belirtilen usul ve esaslara uygun yapıldığına dikkat çeken Başkan Uçar, belediye bünyesinde görev yapan üç Çevre Mühendisi'nin denetim ve kontrolünde dezenfektasyon malzemesinin etken maddeler ve seyreltme oranlarının sürekli kontrol edildiğini belirtti.

Ülkemiz, Dünya'ya örnek oldu

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Koronavirüs salgınının ilk çıktığı andan itibaren büyük bir titizlikle tedbirlerin alındığına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde zamanında alınan tedbirlerle Türkiye'nin tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini belirtti. Başkan Mahmut Uçar; "Hemşehrilerimizin sağlığı için her türlü tedbiri alıyoruz. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde önerilen tedbirlere uyan ve anlayış gösteren halkımıza teşekkür ediyorum. Halkımızın ihtiyaçları için her türlü tedbiri alıyoruz." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İspanya’da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı Haberler
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:56: Türk Kadınlar Konseyi: Virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları şehit sayılsın - Haber 12:56: Çorum'da bir köy daha karantinaya alındı - Haber 12:56: Televizyonu arızalanan Havva teyzenin yardımına zabıta ekipleri koştu - Haber 12:56: İşte İETT garajlarındaki seferlerden çekilen otobüsler - Haber 12:56: Seydişehir Kaymakamlığından araçla "evde kal" anonsu yapılıyor - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber