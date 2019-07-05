05.07.2019 15:04
Haberler» Güncel» Haber

Yakutiye Belediyesi fırınları denetledi

Yakutiye Belediyesi fırınları denetledi

Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçe merkezinde ekmek üretimi yapan fırınları denetledi.

Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçe merkezinde ekmek üretimi yapan fırınları denetledi. Yapılan denetimlerde yönetmeliğe uymayan hijyenik koşullarda üretim yapmayan işletmeler hakkında cezai işlem uygulandı.

Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri kent merkezinde yer alan 30 fırının yönetmeliğe uygunluğunu denetledi. Denetimlerde hassas terazi ve ekmek gramaj kontrolü, ruhsat ve izin belgeleri ile imalattan sunuma kadar olan aşamalardaki hijyen denetimlerini yaptı.

Sağlıklı üretim koşullarına uymayan ve eksik gramajda ekmek üreten işletmeler hakkında cezai işlemler uygulandı. Yapılan açıklamada denetimlerin bundan sonra da süreceği ve halkın sağlığını ilgilendiren hususlarda müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Yakutiye Belediyesi, Zabıta, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:14   Vali Bilgin'den çiftçilere anız yangını uyarısı
16:14   İstanbul Havalimanı havadan fotoğraflandı
16:14   Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
16:14   Siirt'te bulduğu cismin patlaması sonucu bir çocuk ağır yaralandı
16:13   Kazada ölen Melek, toprağa verildi
16:12   DHA DIŞ - Mansur Yavaş, Moskova'da Ankara'yı anlattı
16:12   Micro Focus "Bilişim 500" listesine kategori liderliğiyle girdi