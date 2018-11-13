Yakutiye'nin Sosyal Merkezleri Hayat Veriyor

13 Kasım 2018 Salı 13:06



13 Kasım 2018 Salı 13:06

Yakutiye Belediyesi Sosyal Eğitim Merkezleri ev hanımlarına 'hayat' veriyor.Dadaşköy mahallesinde faaliyet yürüten Merkezde ki el sanatlarının öğrenilip, en güzel motiflerin işlendiği kursta Fatma Oral, öğreticilik yapıyor. Kursa gelen genç kızlar, kadınlar sağlanan imkanlar nedeniyle Belediye Başkanı Ali Korkut'a teşekkür ediyorlar.Yakutiye Belediyesi Dadaşköy Sosyal Eğitim Merkezi ev hanımları ve genç kızlar için sosyal yaşam merkezine dönüşmüş. kursta, Halk Eğitim Merkezinden görevlendirilmiş Fatma Oral, eğiticilik yapıyor. Tel kırma, dikiş, nakış, ev tekstil, keçe çalışması, filografi, röfley çalışmaları ve giysi tadilatı öğrenen kadınlar, ev ekonomilerine katkı da sağlıyorlar. Erzurum'da, özellikle kırsalda dört duvar arasına sıkışan yaşamlar, belediyenin sosyal merkeziyle terapi olabiliyorlar. Kurs binasının askeri lojmanlara yakın olması nedeniyle asker eşleri de yoğun ilgi gösteriyorlar.Yakutiye Belediyesi Sosyal Merkezi Dadaşköy kadınları için bir araya gelme, sosyalleşme işlevide görüyor. Kurs binası kurs eğitimlerinin yanı sıra kadınların bir araya geldiği, kitap okuma saatlerinin yapıldığı, Cuma günleri kuran okudukları hatta sabah sporlarının yapıldığı sosyal bir alan. Kurs hocası Fatma Oral'ın aynı zamanda çocuk gelişimi üzerine eğitimi nedeniyle kursiyer çocukları da sosyal merkezde çeşitli aktivitelerden yararlanıyorlar.Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Sosyal Eğitim Merkezlerinin eğitimin dışında da önemli işlevleri yerine getirdiğini hatırlatarak "Anneler, genç kızlar bu merkezlerimizde öncelikli olarak el sanatları alanında mesleki beceri kazanıyorlar. Eğitimin ardından kadınlar, ev ekonomilerine katkı sağlayacak mesleki beceriye sahip olabiliyorlar. Sosyal merkezlerimiz eğitimin yanında ev hanımlarının bir araya geldiği, yaşamın çeşitli alanlarında aktivitelerini yapabildikleri bir alana dönüşebiliyor. Kitap okuma, Kur'an tilaveti ve hatta sabah jimnastiği yapabildikleri bir alan. İnsanlarımıza yaşamın her alanında imkan sunabilmek bizi mutlu ediyor" dedi."En yaşlı kursiyer 63, en genci 23 yaşında"Dadaşköy Sosyal Merkezinde 7'den 70 herkes kurslardan yararlanıyor. Kursa devam eden anne Birsen Ademoğlu (45)'nun yanı sıra kızı Elanur Ademoğlu (23) röfley çalışması yapıyorlar. Kurs merkezinin en yaşlı müdavimi ise 63 yaşındaki Rabia Davulcu. Rabia teyze köyde tarımla uğraşıyor, boş vakitlerinde ise kursa gelerek mesleki beceri kazanıyor.Rabia Davulcu "Annelerimiz, ninelerimiz zamanında çeyiz işi olurdu. Geleneksel el sanatlarımız unutulup gidiyordu. Belediye Başkanı Ali Korkut, bize kurs açtı, bizde burada geleneksel el sanatlarını, yeni gelişen sanatları öğreniyoruz. Benim hevesim vardı. Gelip kendimi geliştiriyorum. Burada köyün kadınları, gençlerimiz bir araya geliyoruz. Kitap okuduğumuz gibi, Kuranı kerim hatmi yapıyoruz. Sporda yapıyoruz. Başkan Ali Korkut'tan Allah razı olsun. Güzel bir merkezimiz var" şeklinde konuştu. - ERZURUM