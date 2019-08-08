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Yakutiye Zabıtası lokantaları denetledi

Halkın sağlığını gözeten Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki lokantaları denetledi.

08.08.2019 12:33 Yakutiye Zabıtası lokantaları denetledi
Halkın sağlığını gözeten Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki lokantaları denetledi. Ekipler, mutfak ve kullanılan malzemelerin temizliği, yemek pişirilen yerlerin sağlık koşullarına uygunluğunu kontrol ederek gördükleri noksanlıklarla ilgili tutanak düzenledi.

Yapılan denetimlerde 30 lokantanın mutfaktan sunumuna kadar temizlik ve idari şartlarını inceleyen ekipler, çalışan personeller ile lokantaların hijyenik ortamda faaliyet göstermeleri için ihtarda bulundu.

Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekiplerinin bundan sonra da denetimlerini sıklaştıracağı bildirilerek, halkın sağlığı ile ilgili gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi. - ERZURUM

Yakutiye Belediyesi, Kurban Bayramı, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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