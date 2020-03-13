Yalan korona virüsü paylaşımına suç duyurusu
Sosyal medyada "Amasya'da korona virüsü var" yalanıyla paylaşılan resmi yazı görünümlü paylaşım hakkında Amasya İl Sağlık Müdürlüğü suç duyurusunda bulundu.
13.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:00
Sosyal medyada " Amasya 'da korona virüsü var" yalanıyla paylaşılan resmi yazı görünümlü paylaşım hakkında Amasya İl Sağlık Müdürlüğü suç duyurusunda bulundu.
Sosyal medyada yayınlanan "Amasya ili karantina bölgesi" başlıklı resmi yazı görünümlü, Amasya İl Sağlık Müdürlüğüne yazıldığı gösterilen yazıyla ilgili kamuoyumuzun doğru bilgilendirilmesine ve aydınlatılmasına yönelik İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde şu an itibarıyla, pozitif vaka yoktur. Yayınlanan sahte yazı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına kişi ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Halkımızdan tamamen art niyetli olarak halkımız üzerinde panik havası oluşturmaya yönelik bu tip haberlerin dikkate alınmaması, sürecin gayet başarılı bir şekilde şeffaf olarak yönetildiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi. - AMASYA
Sosyal medyada yayınlanan "Amasya ili karantina bölgesi" başlıklı resmi yazı görünümlü, Amasya İl Sağlık Müdürlüğüne yazıldığı gösterilen yazıyla ilgili kamuoyumuzun doğru bilgilendirilmesine ve aydınlatılmasına yönelik İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde şu an itibarıyla, pozitif vaka yoktur. Yayınlanan sahte yazı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına kişi ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Halkımızdan tamamen art niyetli olarak halkımız üzerinde panik havası oluşturmaya yönelik bu tip haberlerin dikkate alınmaması, sürecin gayet başarılı bir şekilde şeffaf olarak yönetildiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi. - AMASYA
Kaynak: İHA
Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Amasya, Güncel
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