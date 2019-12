"Yalancı bahar" arıcıları endişelendirdi

Kışın hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, arıların biyolojik saatinin olumsuz etkilenmesine neden oldu.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin sıcak geçmesinin arıcılık açısından istenmeyen bir durum olduğunu söyledi.

Arıların kış aylarında içeride salkım yaptığını ve dinlenme durumuna geçtiğini anlatan Kekeçoğlu, "Arılar dinlenme modundayken minimum bal tüketiyor. İçeride arıya kış boyunca yetecek kadar bal bırakıyoruz. Ama dışarıdaki sıcaklık 14-15 derece olunca arı bahar geldi zannediyor. Bu aylara 'yalancı bahar' diyoruz. Dolayısıyla arı dışarı çıkma, nektar, polen toplama davranışı göstermeye çalışıyor. Bu da arıyı negatif etkiliyor." dedi.

Kekeçoğlu, kış salkımı oluşturamayan arının dışarı çıkmak istediğinde enerji harcadığını ve içerideki balı tüketmeye çalıştığını belirtti.

Arının bu nedenle kısır döngüye girdiğini bildiren Kekeçoğlu, "Arı şu an tamamen biyolojik saatini şaşırmış durumda. Çok istemediğimiz bir durum bu. Hiç beklemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bu şekilde giderse kış kayıplarının çok olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Arıcılık sektörünün bu durumdan çok ciddi etkilenebileceğini vurgulayan Kekeçoğlu, "Arının biyolojik saati değişti. Biraz kafaları karışmış durumda. 'Arıların da kafası karışır mı?' derseniz. Evet, arıların da kafası karışık şu an." ifadelerini kullandı.

"Arıcıları zor bir sezon bekliyor"

Yığılca Bal Arısı, Ana Arısı, Damızlık Arı, Arı Ürünleri ve Tarım Ürünleri Üretimi ve Pazarlama Kooperatifi (BALKÖY) Başkanı Said Cesur da havaların sıcaklığı nedeniyle arıların kovandan çıktığını söyledi.

Arıların dışarıda nektar olmadığı için de kovana dönemediğini anlatan Cesur, "Bu açlıktan oluyor. Zayıf düşüyor. Dışarıdan nektarı da alamıyor. Kovana dönüşleri sıkıntı oluyor. Arı mevcutları azalıyor. İçerideki balın nektar oranı da düşük çünkü arı aç kaldıkça kovanlardaki balı yiyor. Şu an şekerle arılar destekleniyor. Dışarıdan verilen imkanlarla destekleniyor." dedi.

Cesur, hava sıcaklıklarının mevsim koşullarının üzerinde seyretmesinin arıcılığı etkileyeceğini belirterek, "Önümüzdeki sezonda 100 kovanla üretim yapacak bir arıcı, havalar böyle giderse 30-40 kovan zayi ile başlayacak. Arıcılıkta yüzde 10 arı kaybı her zaman öngörülür ancak şu an için bu oran yüzde 60'lara, 70'lere kadar çıkabilecek gibi görülüyor. Arıcıları zor bir sezon bekliyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA