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Yalancı baharın yalan çiçeği

Eskişehir, Kasım ayında sıra dışı bir manzaraya sahne oldu.

13.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:25Yalancı baharın yalan çiçeği
, Kasım ayında sıra dışı bir manzaraya sahne oldu. Soğuk havaların ardından gelen 'Pastırma Yazı' kayısı ağacına çiçek açtırdı.
Eskişehir-Afyonkarahisar yolu mevkiindeki bir lokantanın bahçesinde bulunan kayısı ağacı Kasım ayında çiçek açtı. Henüz tam olarak yapraklarını dökmeyen ağacın dallarının bir kısmında geçtiğimiz yazdan kalma sararmış yapraklar bulunurken, diğer kısmında ise çiçekler açtı. Geçen yıl Kasım ayını karla karşılayan Eskişehir'de, bu yıl 'Pastırma Sıcaklarının' da etkisiyle açan kayısı çiçeği görenleri hem mutlu etti hem de küresel iklim değişikliği nedeniyle üzdü.
"AĞACIN BİR KISMI DAHA YAPRAKLARINI DÖKMEDEN DİĞER KISMI ÇİÇEK AÇMIŞ"
Konuyla ilgili konuşan işyeri sahibi Yasemin Kaya, bu yıl Kasım ayının sıcak geçtiğine değinerek, "Müşterilerimiz tarafından sosyal medyada paylaşılmış biz de aslında görmemiştik. Biz de çok şaşırdık bu duruma. Yani ağacın bir kısmı daha yapraklarını dökmeden diğer kısmı çiçek açmış. Yani hayırlısı olsun ama bu iklim değişiklikleriyle alakalı tamamen. Bu kayısı ağacı, normalde mevsimin çok güzel kayısı veriyor. Bir tane daha kayısı ağacı var ama o kurudu ama bu, bu şekilde. Tamamen iklim değişiklikleriyle alakalı. Bu sene Kasım ayı tamamen sıcak geçti. Onla alakalı diye düşünüyorum. Geçen yıl daha soğuktu Kasım ayı, yani biz de bu durumla ilk defa karşılaşıyoruz" dedi.
(İHA)

Eskişehir, Derbent, Güncel

Kaynak: İHA

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