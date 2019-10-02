Haberler » Güncel » Haber

Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı oldu.

02.10.2019 21:35

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı oldu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Ankara Milletvekilimiz Yalçın Akdoğan 'Genel Başkan Danışmanı' olarak görevlendirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Şahin, Akdoğan'ı tebrik ederek, AK Parti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

YALÇIN AKDOĞAN KİMDİR?

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bölümünde, doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde tamamladı.

Çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık yaptı. Pendik Belediyesi Eğitim, Kültür ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Devlet Bakanı Basın Müşavirliği, AK PARTİ Genel Başkan Danışmanlığı ve Başbakan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu. 12 kitabı, çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır.

24, 25 ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcülüğü görevinde bulundu. 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcılığı yaptı.

İngilizce bilen Akdoğan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu

Yalçın Akdoğan, Milletvekili, AK Parti, Ankara, Politika, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
00:51 Ahmet Ağaoğlu'nun doğumun 150. yılı
00:40 Ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
00:36 Tartıştığı ağabeyini tabancayla yaraladı
00:36 "Türkiye, cinayeti ve faillerini ortaya çıkarmak için her şeyi yaptı"
00:34 Çekmeköy'de aracın içerisinde bir kişi ölü bulundu
00:31 İstanbul-çekmeköy'de aracın içerisinde bir kişi ölü bulundu
00:30 Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı