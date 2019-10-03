Yalçın Akdoğan kimdir? AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yalçın Akdoğan kimdir?

Yalçın Akdoğan'ın AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı'na getirilmesiyle Yalçın Akdoğan kimdir, Yalçın Akdoğan kaç yaşında ve Yalçın Akdoğan nereli, Yalçın Akdoğan'ın yeni görevi nedir gibi soruların cevapları merak edilmeye başlandı. İşte yalçın Akdoğan hakkında merak edilen sorular ve cevapları…

YALÇIN AKDOĞAN KİMDİR?

22 Eylül 1969'da Üsküdar'da doğdu. Babasının adı Reşit, annesinin adı Fatma'dır.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bölümünde, doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde tamamladı.

Milliyet gazetesinde staj yaparak gazeteciliğe başladı.

İç Anadolu gazetesini çıkardı.

Yeni Şafak ve Star gazeteleri ile çeşitli dergilerde yazarlık yaptı.

Pendik Belediyesi Eğitim Kültür ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Devlet Bakanı Basın Müşavirliği, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Danışmanlığı ve Başbakan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile Bahçeşehir Üniversitesi Liderlik Okulunda ders verdi.

8 adet kitabının yanında çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır.

TBMM 24. ve 25. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili seçilmiş 62.Hükümet'te Başbakan Yardımcısı olarak görev almıştır.

Akdoğan Anayasa'nın 114. maddesi çerçevesinde kurulan Geçici Bakanlar Kurulu'nda Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

İngilizce bilen Akdoğan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

YALÇIN AKDOĞAN'IN YENİ GÖREVİ NEDİR?

Yalçın Akdoğan'ın yeni görevi, AK Parti Genel Başkan Danışmanlığıdır.

YALÇIN AKDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Yalçın Akdoğan 50 yaşındadır.

YALÇIN AKDOĞAN NERELİ?

Yalçın Akdoğan, İstanbul doğumludur. Aslen Trabzonludur.