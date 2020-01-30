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Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük'te

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 37 yaşındaki defans oyuncusu Yalçın Ayhan'ı kadrosuna kattı.

30.01.2020 20:13 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:17Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük'te
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 37 yaşındaki defans oyuncusu Yalçın Ayhan'ı kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük, kadrosunu tecrübeli defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile güçlendirdi. İkinci Başkan Serkan Hurma'nın imza attırdığı Yalçın Ayhan, ligin ikinci yarısında Karagümrük için ter dökecek. Türkiye'de birçok kulüpte forma giyen 37 yaşındaki futbolcu bu sezon Ankaragücü formasıyla 4 karşılaşmaya çıkmıştı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Yalçın Ayhan, Spor

Kaynak: İHA

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