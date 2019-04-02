Yalçın Boyraz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİVAS HAFİK belediye başkan adayı olan Yalçın Boyraz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİVAS HAFİK ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Yalçın Boyraz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİVAS HAFİK adayı Yalçın Boyraz kimdir? BTP SİVAS HAFİK adayı Yalçın Boyraz yüzde kaç oy aldı?

Yalçın Boyraz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİVAS HAFİK belediye başkan adayı olarak gösterilen Yalçın Boyraz HAFİK ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. HAFİK ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Yalçın Boyraz adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

SİVAS HAFİK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.