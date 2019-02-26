Vatan Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yalçın Büyükdağlı Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Vatan Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yalçın Büyükdağlı kimdir?

YALÇIN BÜYÜKDAĞLI KİMDİR?

Başkan adayı Büyükdağlı, 1950 yılında Muş'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini,babasının işi nedeniyle Sivas, Aksaray ve Balıkesir'de tamamladı. Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde yaptı.

SOSYALİST PARTİSİ KURUCULARINDAN

2001-2013 yılları arasında Ulusal Kanal Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Birleşmiş Milletler 'in Türkiye'deki danışman basın kuruluşu olan Basın Konseyi'nin Yüksek Kurul Üyesi olan Büyükdağlı, 1969 yılından bu yana aktif olarak siyasal faaliyetin içinde yer alıyor. 1970'li yıllarda Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin çeşitli kademelerinde yönetici görevlerinde bulundu. 1 Şubat 1988 de kurulan Sosyalist Parti'nin kurucuları arasında yer aldı ve Parti'nin Genel Sekreterliği'ne seçildi. İşçi Partisi'nde Genel Sekreterlik, Genel Saymanlık, Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık Kurulu üyeliğini yaptı.

Saçak, Teori ve Aydınlık dergilerinde politika, tarih ve ekonomi konularında çeşitli yazılar yazdı. Teori Dergisi yazı kurulu üyesidir.