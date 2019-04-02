Yalçın Büyükdağlı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi AYDIN büyükşehir belediye başkan adayı Yalçın Büyükdağlı oldu. Vatan Partisi adayı Yalçın Büyükdağlı, AYDIN büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? AYDIN büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi AYDIN büyükşehir belediye başkan adayı Yalçın Büyükdağlı ile ilgili seçim sonuçları ve AYDIN büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi AYDIN büyükşehir belediye başkan adayı Yalçın Büyükdağlı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte AYDIN büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. AYDIN aday yarışı ve AYDIN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

AYDIN Seçim Bilgileri

AYDIN büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.754 olduğu belirlendi.

AYDIN büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.754 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

AYDIN büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,36 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

AYDIN büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 821.282 olduğu belirlendi.

AYDIN büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 709.289 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi AYDIN Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yalçın Büyükdağlı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi AYDIN büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Yalçın Büyükdağlı, AYDIN yarışında % 0,42 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Yalçın Büyükdağlı toplamda 2.890 adet oy sayısına ulaştı.

Yalçın Büyükdağlı Kimdir?

1950 yılında Muş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini, babasının işi nedeniyle Sivas, Aksaray ve Balıkesir'de tamamladı. Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde yaptı.

2001-2013 yılları arasında Ulusal Kanal Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Birleşmiş Milletler 'in Türkiye'deki danışman basın kuruluşu olan Basın Konseyi'nin Yüksek Kurul Üyesi olan Büyükdağlı, 1969 yılından bu yana aktif olarak siyasal faaliyetin içinde yer alıyor. 1970'li yıllarda Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin çeşitli kademelerinde yönetici görevlerinde bulundu. 1 Şubat 1988 de kurulan Sosyalist Parti'nin kurucuları arasında yer aldı ve Parti'nin Genel Sekreterliği'ne seçildi. İşçi Partisi'nde Genel Sekreterlik, Genel Saymanlık, Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık Kurulu üyeliğini yaptı.

Saçak, Teori ve Aydınlık dergilerinde politika, tarih ve ekonomi konularında çeşitli yazılar yazdı. Teori Dergisi yazı kurulu üyesidir.

Yalçın Büyükdağlı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Vatan Partisi'nden Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Vatan Partisi AYDIN büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.