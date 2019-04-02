Yalçın Demirer Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR belediye başkan adayı olan Yalçın Demirer isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Yalçın Demirer isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR adayı Yalçın Demirer kimdir? BTP AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR adayı Yalçın Demirer yüzde kaç oy aldı?

Yalçın Demirer Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Yalçın Demirer ÇOBANLAR ilçesinde % 0,04 oranında oy almıştır. ÇOBANLAR ilçesinde % 0,04 oranında oy olan Yalçın Demirer adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.