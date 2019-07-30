Yalçın Koşukavak'ın takımları sezona iyi başlıyor

Kariyerinin genelinde sezon başı başlangıçlarını iyi yapan Yalçın Koşukavak'ın, Bursaspor ile açtığı yeni sayfada ilk 10 haftada neler yapacağı merakla bekleniyor.

Önümüzdeki sezon yoluna TFF 1'inci Lig'de devam edecek olan Bursaspor, futbolda yeni bir yapılanmaya giderken, teknik direktörlüğe de Yalçın Koşukavak'ı getirmişti. Yeşil beyazlı ekip, Bursa'daki ilk iki etap çalışmasının ardından yeni sezon hazırlıklarına Afyon kampında devam ederken, deneyimli çalıştırıcı ise takıma olan uyarıları ile ilk günden itibaren ağırlığını hissettiriyor. Oyuncularına teknik ve taktiğin yanı sıra kondisyon yüklemeleri de yaptıran Koşukavak'ın daha önce çalıştırdığı ekiplerdeki sezon başlangıçlarının başarısı dikkat çekiyor.

GAZİŞEHİR İLE BAŞLADI

Geçtiğimiz sezona o dönem TFF 1'inci Lig'de mücadele veren Gazişehir ile başlayan Koşukavak, Gaziantep ekibinin başında ilk 8 maçta görev aldı. Bu mücadelelerde Gazişehir 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alırken Koşukavak, 1.38'lik puan ortalaması tutturdu. Ancak Koşukavak, en iyi sezon başlangıç dönemlerini ise bir önceki ekibi İstanbulspor'un başında yaşadı.

İSTANBULSPOR'DA KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMİNİ YAŞADI

2017/18 sezonunda TFF 1'inci Lig'de mücadele etmeye başlayan İstanbulspor'un başında Koşukavak, o sezonun ilk 10 maçında 4'er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 2 beraberlikle 1.4'lük puan ortalaması yakaladı. Kariyerinin en iyi sezon başlangıçları ise İstanbulspor, TFF 2'nci Lig'deyken geldi. 2016/17 sezonunun ilk 10 maçında 7 galibiyet alan Koşukavak'ın çalıştırdığı İstanbul temsilcisi, 2 mağlubiyet 1 beraberlikle sahadan ayrıldı ve puan ortalaması 2.1 oldu. 2015/16 sezonunda da İstanbulspor'un başında çıktığı ilk 10 maçta yine 7 galibiyet alan Koşukavak, bu süreçte hiç yenilmedi ve 3 beraberlikle puan ortalamasını 2.4 yaptı.

- Bursa