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Yalçın Koşukavak: "Kazandığımız için mutluyum"

- Yalçın Koşukavak: "Kazandığımız için mutluyum"İSTANBUL - Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, İstanbulspor karşısında 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

26.10.2019 19:29
- Yalçın Koşukavak: "Kazandığımız için mutluyum"
İSTANBUL - Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, İstanbulspor karşısında 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.
TFF 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deplasmanda kazanamama durumunu bozdukları için mutlu olduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularla çalıştım. Benim açımdan kendi geliştirdiğim oyunculara karşı oynamak zordu. İstanbulspor bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Yalçın Koşukavak:

Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, İstanbulspor, Bursaspor, Spor

Kaynak: İHA


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