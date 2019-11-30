Haberler » Spor » Yalçın Koşukavak: 'Kazandığımız için mutluyuz' - Spor

Yalçın Koşukavak: "Kazandığımız için mutluyuz"

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 3-2 kazandıkları Adanaspor maçı sonrası, "Maçın zor olacağını biliyordum. Böyle kolay goller yeyince çok risk almaya başladık.

30.11.2019 21:49 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:54Yalçın Koşukavak:
TFF 1. Lig ekiplerinden 'un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 3-2 kazandıkları maçı sonrası, "Maçın zor olacağını biliyordum. Böyle kolay goller yeyince çok risk almaya başladık. Kontra ataktan tehdit edildik ama kazandığımız için mutluyuz" dedi.

"Adanaspor'a başarılar"

Koşukavak, ligin 13. haftasında deplasmanda 3-2 kazandıkları Adanaspor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hedefleri başka 2 takım sahadaydı. Bugüne kadar evinde 6 maç oynamış ve 5 beraberlik 1 galibiyeti olup hiç mağlup olmamış bir Adanaspor vardı. Her geçen gün puan için gelen takımlara zorluk çıkartan bir Adanaspor takımıyla oynadık. Maçın zor olacağını biliyordum. Böyle kolay goller yeyince çok risk almaya başladık. Kontra ataktan tehdit edildik. Sadece skor anlamında puan almak isteyen bir Adanaspor vardı. Bu tür takımlar her zaman deplasmanda zordur. Belki biz de kaybedebilirdik. Kazandığımız için mutluyuz, Adanaspor'a başarılar dilerim" diye konuştu. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, Bursaspor, Adanaspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
23:14 Şenol Güneş: Rakiplerin hiçbirinden çekinmiyoruz
23:12 EURO 2020 kura çekiminin ardından
23:06 İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkoviç: "Bizim açımızdan zor olacak"
23:04 Ersun Yanal: "Yok böyle bir adalet"
23:01 Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: "1 puan almak önemliydi"
22:57 Penaltı pozisyonunun kahramanı Altay Bayındır: Adımın önde olacak tabii ki
22:43 Ersun Yanal'dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: Bunun hesabını kim verecek?
22:14 İsviçre cephesinden kura yorumu: Türklerle oynamak keyifli olacak
21:31 Ali Koç ile Göztepeli taraftarlar arasında gerginlik
21:31 Rakip olarak Fransa ve Almanya'yı isteyen Şenol Hoca'nın isteği gerçekleşmedi
20:44 AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor
14:44 Meteoroloji, İstanbul dahil 7 kent için 'sarı alarm' verdi: Şiddetli yağış bekleniyor
12:58 Mourinho: Wenger, türünün son örneğiydi
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
30.11.2019 23:17:14