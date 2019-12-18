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Yalçın Koşukavak'tan veda mesajı

Bursaspor'da teknik direktörlük görevine son verilen Yalçın Koşukavak, sosyal medya hesabından camiaya veda etti.

18.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:40Yalçın Koşukavak'tan veda mesajı

'da teknik direktörlük görevine son verilen Yalçın Koşukavak, sosyal medya hesabından camiaya veda etti.Deneyimli teknik adam yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Değerli Bursaspor ailesi; Çok zor şartlarda başlayan, çeşitli zorluklarla devam eden, hizmet ettiğimiz sürenin her saniyesini 'kutsal' olarak nitelendirdiğimiz bu görev süresince, buhranlı dönemde elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiğimizi bilmenizi isterim. Hayat, görecelidir ve futbol da hayata benzer. Bu yüzden görev süresince bazı farklı düşüncelerin olmasını gayet normal karşıladım. Geldiğimiz noktada Bursaspor Kulübü ile dün itibariyle yollarımızı ayırdık. Bu süreçte en başta her zaman yanımda olan ve bana sevgisini, saygısını tüm içtenliği ile her fırsatta gösteren oyuncularıma, (Vakıfköy'de olanlar da dahil sizi unutmadım), Bursaspor yönetimine ve tüm kulüp çalışanlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Her zaman destek çıkan, saygılı ve yapıcı eleştiride bulunan, sosyal medyadan destek gönderen sağduyulu, farkındalığı yüksek olan büyük taraftarımıza, her daim arkamda güçlerini hissettiren dostlarıma da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bursaspor Kulübü'nün olması gereken yere en kısa zamanda dönmesini dilerken, bu sürecin belki de en önemli adımı olan bugünkü #ŞehriMüdafa yürüyüşüne herkesin katılmasını temenni ediyorum. Saygı ve sevgilerimle…"



Yalçın Koşukavak, Bursaspor, Spor

Kaynak: DHA

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