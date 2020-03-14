Yalçın Koşukavak: "Uzatmalarda 1 puan almayı başardık"
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Fatih Karagümrük deplasmanından uzatmalarda attıkları gol ile 1 puan almayı başardıklarını söyledi.
14.03.2020 19:25 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:25
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Fatih Karagümrük deplasmanından uzatmalarda attıkları gol ile 1 puan almayı başardıklarını söyledi.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altay, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki takımın da iddialı oluşunun maçın zor geçmesine sebep olduğunun altını çizen Koşukavak, "Oyun başladı ve böyle zorlu bir deplasmanda 5. dakikada yenik duruma düştük. Ardından 35. dakikada 2-0 geri düştük. Bu durum bizim ilk yarıda oyuna tutunmamızı zorlaştırdı, oyun aidiyetimizi kaybettik. İkinci yarı daha riskli oynamamız gerekiyordu. 47. dakikada golü bulunca yaptığımız değişikliklerle dizilişi de değiştirdik. İkinci yarıda daha önde oynamaya başladık. Uzatma dakikalarında bulduğumuz golle 1 puan almayı başardık" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altay, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki takımın da iddialı oluşunun maçın zor geçmesine sebep olduğunun altını çizen Koşukavak, "Oyun başladı ve böyle zorlu bir deplasmanda 5. dakikada yenik duruma düştük. Ardından 35. dakikada 2-0 geri düştük. Bu durum bizim ilk yarıda oyuna tutunmamızı zorlaştırdı, oyun aidiyetimizi kaybettik. İkinci yarı daha riskli oynamamız gerekiyordu. 47. dakikada golü bulunca yaptığımız değişikliklerle dizilişi de değiştirdik. İkinci yarıda daha önde oynamaya başladık. Uzatma dakikalarında bulduğumuz golle 1 puan almayı başardık" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, Fatih Karagümrük, Altay, Spor
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