Yalçın Menteş kimdir? Yalçın Menteş kaç yaşında öldü, nereli?

Yalçın Menteş, 2019 yılında akciğer kanseri ve zatürre nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti. 1983 yılında İzmir 'de kurduğu tiyatro ile daha geniş kitlelere ulaştı. Oyuncunun 1991 yılında eşi Birhan Menteş'ten Atilla adında oğlu oldu. Yalçın Menteş nereye defnedildi? Sanata gönül veren usta isim tiyaro için İstanbul'a yerleşmişti. Yalçın Menteş hayatı haberimizde.

YALÇIN MENTEŞ KİMDİR?

Usta oyuncu, 1 Nisan 1960'ta İzmir'in Tire ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Yalçın Ajansı'nı kuran Menteş, bir süre muhasebecilik yaptı. İzmir'de liseyi bitirdikten sonra, 1977 yılında tiyatroya Turgut Özakman'ın "Darılmaca Yok" adlı oyunuyla başladı.

ÇARLİ İLE YILDIZI PARLADI

1999 yılında Star Tv'de yayınlanan "Çarli" ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı televizyon dizisi "Tatlı Kaçıklar" ile popüler olan Yalçın Menteş, 1983'de İzmir'de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu. 1987'de İstanbul'a yerleşti. TRT'deki bazı programlara küçük güldürü bölümleri hazırlayan Menteş, 1981'de evlendiği eşi Birhan Menteş'ten 1991 doğumlu Atilla adında oğlu oldu.

Bir süredir İstanbul'da bir hastanede akciğer kanseri ve zatürre tedavisi gören oyuncu Yalçın Menteş, 7 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da 58 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi 9 Şubat 2019 tarihinde Pendik Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi.

YALÇIN MENTEŞ FİLMLERİ

Tatlı Kaçıklar

Yalancı Yarim

Cennet Mahallesi

Çarli

Yalancı Romantik

Sevda Tepesi

Akasya Durağı

Doksanlar