Yalçın Patat Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KAYSERİ MELİKGAZİ belediye başkan adayı olan Yalçın Patat isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAYSERİ MELİKGAZİ ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Yalçın Patat isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KAYSERİ MELİKGAZİ adayı Yalçın Patat kimdir? Bağımsız KAYSERİ MELİKGAZİ adayı Yalçın Patat yüzde kaç oy aldı?

Yalçın Patat Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KAYSERİ MELİKGAZİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Yalçın Patat MELİKGAZİ ilçesinde % 0,20 oranında oy almıştır. MELİKGAZİ ilçesinde % 0,20 oranında oy olan Yalçın Patat adlı Bağımsız adayı toplamda 601 adet oy sayısına ulaştı.

KAYSERİ MELİKGAZİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.