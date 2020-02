Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, " İdlib 'de, Esed rejiminin garantörü olan Rusya ve İran 'la yaptığımız Astana anlaşmaları çerçevesinde varız" dedi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Ankara'da üniversite öğrencilerinin kaldığı bir eve konuk oldu. Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Onursal Başkanı Onur Alp Halaçlı ve konsey üyelerinin davetini kırmayan Başdanışman Topçu öğrencileri evlerinde ziyaret ederek çaylarını içti, onlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu o sohbette, "İdlib'de, Esed rejiminin garantörü olan Rusya ve İran'la yaptığımız Astana anlaşmaları çerçevesinde varız. Nedeni ise kendi sınır güvenliğimizi sağlamak, ülkemize saldıran terör örgütlerini bertaraf etmek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmalarına engel olmak, 4 milyon Suriyeli sivilin mülteci durumuna düşmesini önleyip, bölgenin ve dünyanın güvenliği ve esenliği için kendi topraklarında nispeten daha güvenli bir ortamda barınmalarını sağlamaktır" diye konuştu."Hangi işi yapıyorsanız o işin en iyisi olun"Öğrencilerle kendi yaşadığı tecrübelerini paylaşan ve gençlere tavsiyelerde bulunan Topçu, kendisinin 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri ile mağdur edilmiş biri olduğunu söyleyerek, "Sizlere tavsiyem vatan, millet ve devlet meselelerine duyarlı olun. Hangi işi yapıyorsanız o işin en iyisi olun. Ailenize çok kıymet verin. Çocuklarınızı 'geniş aile'de büyütmeyi hedefleyin. Siyasete uzak durmayın. Tartışma ortamlarını kayıp etmeyin. Saygının, sevginin, hoşgörünün, sabrın, aklın ve dilin yerini, nefrete, ideolojik körlüğe, sıkılı yumruklara bırakmayın" ifadelerini kullandı.Topçu, gençlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Sizlere, herkese karşı muhabbetinizi en az hayalleriniz, kariyer hedefleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum. Önüne çıkan güçlükleri önce parçala, daha sonra ayrı ayrı yenmeye çalış. Sabırsızlanma, yol al fakat acele etme. Öğrendiklerinizi arkadaşlarınla müzakere, hatta münakaşa et ki zekan gelişsin. Kimsenin yüzüne söyleyemeyeceğini arkasından söyleme" şeklindeki nasihatlerini de hatırlattı."İdlib'de, Esed rejiminin garantörü olan Rusya ve İran'la yaptığımız Astana anlaşmaları çerçevesinde varız"Esed rejiminin Suriye'nin İdlib kentinde bulunan askerlerimize yönelik saldırısı sonucu yaşanan gerginliği de değerlendiren Topçu, "İdlib'de, Esed rejiminin garantörü olan Rusya ve İran'la yaptığımız Astana anlaşmaları çerçevesinde varız. Nedeni ise kendi sınır güvenliğimizi sağlamak, ülkemize saldıran terör örgütlerini bertaraf etmek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmalarına engel olmak, 4 milyon Suriyeli sivilin mülteci durumuna düşmesini önleyip, bölgenin ve dünyanın güvenliği ve esenliği için kendi topraklarında nispeten daha güvenli bir ortamda barınmalarını sağlamaktır. Hiç ilgisi olmayan birçok devletin sahada ve masada olduğu mavi ve kara sınır komşumuz olan topraklarda biz de uluslararası hukuktan aldığımız meşruiyetle hem sahada, hem de masada olacağız" ifadelerine yer verdi."Rum tezlerini destekleyen lafügüzaf siyaset anlayışı ilk seçimde siyasetin çöplüğüne atılacaktır"KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın tartışma konusu olan The Guardian'a yaptığı açıklamalara da değinen Topçu, "Türkiye barışın, güvenliğin ve adaletin hakim olduğu bir dünya istiyor. Kıbrıs Davası; hem Kıbrıs Türkleri, hem de Türk devleti ve milleti için milli bir davadır. Türkiye karşıtlığı üzerinden Rum tezlerini destekleyen lafügüzaf siyaset anlayışı Kıbrıs Türkü'nün iradesi ile ilk seçimde siyasetin çöplüğüne atılacaktır" dedi."Hain emellerinize asla ulaşamayacaksınız"Topçu son olarak, "Ülkemizin deprem, çığ afetlerinde ve terör örgütleriyle mücadele sırasında şehitler verdiğimiz ve milletçe yas tuttuğumuz bir dönemden geçiyoruz. Yıkılan evlerimizde, viran olan beldelerimizde, Kürt, Türk, Alevi, Sünni araştırması yapan alçaklara sesleniyorum. Hain emellerinize asla ulaşamayacaksınız. Büyük Türk milletinin birliğini, dirliğini bozamayacak, yükselişine engel olamayacaksınız" şeklinde konuştu."Evimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk"Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Onursal Başkanı Onur Alp Halaçlı ise, "Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu öğrenci evimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk, genç nesle verdiği önem, ayırdığı vakit için kendilerine teşekkür ediyorum. Bakanımızın, Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığım döneminden itibaren fikren ve direkt olarak bizlere vermiş olduğu destekler ve her fırsatta göstermiş olduğu kadirşinaslık sayesinde devletimizle aynı masanın etrafında oturma fırsatına sahip oluyoruz. Bu da biz gençlerin yapacağı işler konusunda ayağının yere daha sağlam basmasına, daha özgüvenli hareket etmemize vesile oluyor. Bu vesileyle kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA