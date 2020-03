Yalçın Topçu: "'İdlib'de ne işimiz var' denilmesini milletimizin irfanına ve ferasetine arz...

Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "Suriye'de, Irak'ta, Libya 'da olmamızın nedeni, ecdat emaneti olan yurdumuzun dünya döndükçe hür ve müstakil vatan toprağımız olarak kalması içindir" dedi.Yerli Düşünce Derneği (YDD), İdlib 'de yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya YDD Onursal Başkanı Yalçın Topçu, YDD Genel Başkanı ve Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, dernek yönetimi ve davetliler katıldı.İdlib'de şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda bir konuşma yapan Topçu, "Acılarımız üzerinden kaba siyaset yapanlar, 911 kilometre sınırımız olan yerde yangın var iken ve burada Türkiye için tehdit olan bölücü terör örgütü, emperyal destekli devlet kurma gayretleri görülür iken, dahası ve en dikkate değer olanı ise, binlerce kilometre ötelerden onlarca ülke orada varlık gösterirken şehitlerimizin acısı üzerinden 'İdlib'de ne işimiz var' denilmesini milletimizin irfanına ve ferasetine arz ediyoruz" dedi.Atatürk'ün Sivas Kongresi açılış konuşmasında "Efendiler, milletimizin sizin gibi aydınları, milli onur ve haysiyet sahipleri, manzaranın üzücü karanlığından dolayı ümitsizliğe kapılmadı. Çünkü onlar bilirler ki, tarih bir milletin varlığını, hakkını hiçbir zaman inkar edemez. Çünkü onlar kuvvetli bir iman ile inanmışlardır ki, bir yalancı perdenin arkasından vatan ve milletimiz aleyhinde verilen hükümler, ortaya sürülen kanaatler muhakkak iflasa mahkumdur" şeklindeki sözlerini hatırlatarak konuşmalarını sürdüren Topçu, "Suriye'de, Irak'ta, Libya'da olmamızın nedeni, ecdat emaneti olan yurdumuzun dünya döndükçe hür ve müstakil vatan toprağımız olarak kalması içindir" diye konuştu."Onların yarım kalan 'Sevr' emellerini gerçekleştirmelerine asla imkan vermeyeceğiz"Birinci Dünya Savaşı sonrası Sevr'i dayatanlara karşı atalarımızın topyekun olarak Atatürk'ün yanında yer aldığını ve Kurtuluş Savaşı'yla onlara ders verdiğini hatırlatan Topçu, "Yüz yıl sonra cumhuriyetin çocukları olarak bizler, onların yarım kalan 'Sevr' emellerini gerçekleştirmelerine asla imkan vermeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun her birimiz birer Kara Fatma, Şerife Bacı, Yörük Ali, Şahin Bey, Sütçü İmam, Abdurrahman Peşaveri, Halime Çavuş, Gördesli Makbule olacağız" ifadelerini kullandı.Sözlerini Süleyman Nazif'in Türk İlahisi şiirinden, "Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak, neler yapmış bu millet, en yakın tarihe bir sor bak" şeklindeki mısralarını okuyarak sürdüren Topçu, "Vatan sahipsiz değildir, bedeli ne olursa olsun millet olarak öder. Batmasına dün olduğu gibi yediden yetmişe bugün de, yarın da canlarımız pahasına asla müsaade etmedik, etmeyiz" açıklamasını yaptı.Sözlerini Danton'un, "Eğer vatan tehlikede ise her şey vatana aittir" şeklindeki sözünü hatırlatarak sürdüren Topçu, konuşmasına, "Bütün insanlık şahitlik eder ki; vatan söz konusu olduğunda büyük Türk milletinin her bir ferdi bütün milletlerden çok daha özverilidir çok daha fedakardır. Tarih ve bugünlerde yaşananlar bunun en büyük ispatıdır" diyerek son verdi. - ANKARA