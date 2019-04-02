Yalçın Yanık Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İZMİR büyükşehir belediye başkan adayı Yalçın Yanık oldu. Bağımsız adayı Yalçın Yanık, İZMİR büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? İZMİR büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız İZMİR büyükşehir belediye başkan adayı Yalçın Yanık ile ilgili seçim sonuçları ve İZMİR büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız İZMİR büyükşehir belediye başkan adayı Yalçın Yanık oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte İZMİR büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. İZMİR aday yarışı ve İZMİR seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

İZMİR Seçim Bilgileri

İZMİR büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 10.161 olduğu belirlendi.

İZMİR büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 10.161 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

İZMİR büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 84,23 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

İZMİR büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 3.253.745 olduğu belirlendi.

İZMİR büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 2.740.705 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız İZMİR Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yalçın Yanık Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İZMİR büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Yalçın Yanık, İZMİR yarışında % 0,02 oranında aldığı oy ile 11'nci oldu. Yalçın Yanık toplamda 646 adet oy sayısına ulaştı.

Yalçın Yanık Kimdir?

Yalçın Yanık, 1959 Aydın doğumlu bir deri ve kundura işçisidir.

Deri Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği Yönetim Kurulu ve Konak Konseyi Mülteci Meclisinde görev almaktadır. Gönüllü olarak çeşitli derneklerde faaliyetler yürüten Yalçın Yanık halen deri ustası olarak çalışıyor.

Yalçın Yanık aynı zamanda 27. Dönem (24 Haziran 2018) Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi İzmir 1. Bölge Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayı idi.

Yalçın Yanık, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkan Adayıdır.

Bağımsız İZMİR büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.