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Yalçınkaya'dan 11 Nisan Kurtuluş mesajı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

10.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:47
Yalçınkaya'dan 11 Nisan Kurtuluş mesajı
Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçe Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın yayımlanan mesajında," Yüz yıl önce emperyalistler ve haçlı seferlerinin arkasındaki devletler, son kalan İslam halifesi ve Osmanlı imparatorluğunu çökertmek üzere bu coğrafyaya saldırdılar. Bu coğrafya dada cumhuriyet kurulmadan önce bir desten yazarak bir kahramanlık örneği göstererek önce güney cephesi cevap verdi ve Atatürk'ün çektiği bir telgrafta şunu söylüyor. Atatürk, ey güneydeki değerli kardeşlerim bu yaptığınız kurtuluş savaşında sadece şehirlerinizi değil aynı zamanda ülkenin kaderini değiştirdiniz. O güneydeki harekatla her şeyin kaderi değişti ve Türkiye cumhuriyeti Sakarya'da, Dumlupınar'da o zaferleri bizim bu güney cephesi harekattan sonra destan yazdı. İnşallah o kötü günleri bir daha görmeyiz bu coğrafya maalesef haçlı seferlerinin saldırısı altında bütün Müslümanlar Araplar, Türkler, Kürtler ve kim Allahu Ekber diyorsa gelin bir birimize sarılalım bu haçlı seferlerini bu coğrafyada durdurmayalım. Bu gözyaşı dursun, bu elem dursun, bu kötü günler geride kalsın, bu bölgenin nimetinden buradaki bütün kaynaklardan bütün imkanlardan istifade edelim ve dünyanın en medeni ülkeleri haline getirelim. Bir tek yol birlik beraberlik içinde haçlı seferlerine karşı duralım ve mücadele verelim kahraman Urfalılar sizleri selamlıyorum. Bizde burada 100.inci yılda kahraman Urfalıları selamlıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz Allah yolumuzu açık etsin inşallah" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Yalçınkaya, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel
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