Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yalçınkaya'dan Akçakale halkına teşekkür

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya iki gün süren sokağa çıkma yasağına riayet eden Akçakalelilere teşekkür etti.

12.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:42
Yalçınkaya'dan Akçakale halkına teşekkür
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya iki gün süren sokağa çıkma yasağına riayet eden Akçakalelilere teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile cuma gece yarısından itibaren başlayan sokağa çıkma yasağının ardından Akçakale de sessizlik hakim olurken, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Akçakalelilerin sokağa çıkma yasağına riayet etmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Akçakale'nin devletinin aldığı kararlara uyma noktasında öncü bir ilçe olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının, emniyet ve jandarma güçlerinin, genelge ile istisna tutulan iş kolları haricinde sokağa çıkma yasağına riayet edilmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Yalçınkaya, Akçakale Belediyesi olarak yasağın başladığı andan itibaren her alanda görevlerinin başında olduklarını belirtti.

Akçakale, devletinin aldığı kararlara uyma noktasında öncü

Yalçınkaya yaptığı teşekkür konuşmasında, "Korona virüs salgınından dolayı dünyanın gerçek fotoğrafı ortada cumhurbaşkanımız, sağlık bakanımız, doktorlarımız, herkes seferber, bir vatandaşımızı kaybetmemek için çırpınıyoruz. Burada uygulanan sokacağa çıkma yasağına Akçakale halkı çok güzel bir şekilde riayet etti. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Halkımızdan destek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Yalçınkaya, Akçakale, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Avcılar’da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu Haberler
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu
Rüştü Reçber’den videolu mesaj: Bu işin şakası yok Haberler
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Bu işin şakası yok
Haberler ›› Güncel ››Yalçınkaya'dan Akçakale halkına teşekkür - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:45: Kuvözde bıraktıkları ikizlerine 68 gün sonra kavuştular - Haber 17:44: Yemen hükümetinden Husilerin ateşkesi kabulü için uluslararası topluma destek çağrısı - Haber 17:42: Koronavirüsü yenen çift, alkışlarla uğurlandı - Haber 17:42: İzmir'de sokak hayvanları unutulmadı - Haber 17:41: flaş - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber