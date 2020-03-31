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Yalçınkaya'dan "Milli Dayanışma" kampanyasına destek

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma" kampanyasına destek verdiğini açıkladı.

31.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:59
Yalçınkaya'dan
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma" kampanyasına destek verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşmasında açıkladığı "Milli Dayanışma" kampanyasına Başkan Mehmet Yalçınkaya, sessiz kalmadı. Yalçınkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kampanyaya destek verdiğini açıkladı. Yalçınkaya açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma" kampanyası üzerine ben de maaşımı bağışlıyorum" ifadelerini kullandı.

Korona virüs ile mücadele konusunda merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadıklarını da hatırlatan Mehmet Yalçınkaya, vatandaşlara "Evde Kal" çağrısını da yineledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Yalçınkaya, Cumhurbaşkanı, Güncel
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