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Yalı Mahallesi Muhtarlığından sağlık çalışanlarına maske desteği

Aliağa Yalı Mahallesi Muhtarlığı, korona virüs salgınıyla en ön cephede fedakarca savaşan sağlık çalışanları için koruyucu yüz maskesi üretti.

17.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:54
Yalı Mahallesi Muhtarlığından sağlık çalışanlarına maske desteği
Aliağa Yalı Mahallesi Muhtarlığı, korona virüs salgınıyla en ön cephede fedakarca savaşan sağlık çalışanları için koruyucu yüz maskesi üretti.

Muhtarlık yanındaki Halk Eğitim Merkezine ait atölye içerisinde dikimi yapılan 100 adet koruyucu yüz maskesi, Yalı Mahallesi Muhtarı Gülsüm Hürriyet Gülcan tarafından Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Fuat Yalvaç 'a teslim edildi. Koruyucu yüz maskelerini bir süredir gönüllü mahalle sakinlerinden Mevlüde Dağlar, Naciye Doğan ve Semra Karahasanoğlu ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında ürettiklerini belirten Gülcan, hem mahallelerinde yapılan tüm çalışmalar için hem de projeye verdiği destekten ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür etti. Maskeleri bir süredir ürettiklerini, diğer muhtarlıklara da vatandaşlara dağıtmaları için gönderdiklerini ve üretimlerine devam edip bedelsiz olarak dağıtacaklarını ifade eden Gülcan, maskenin yıkanabilir olduğunun ve ütü veya buharla dezenfekte edilebildiğinin de altını çizdi. Maskeleri kabul eden Başhekim Ali Fuat Yalvaç ise gönüllülük esasıyla yapılan destek için emeği geçenlere teşekkür etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Serkan Acar, Yalvaç, Aliağa, Güncel
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