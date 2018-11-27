Yalıhüyük Belediyesi, Yayladaki Köpeklere Yiyecek Bıraktı

Yalıhüyük
Belediyesi, ilçeye bağlı Gölcük
Yaylası'nda köpeklere yiyecek bıraktı.
Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer
, yaptığı açıklamada, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Gölcük Yaylasın'da kışın kimsenin kalmadığını söyledi.
Kışın zor geçtiği yaylada kalan köpeklerin yiyecek sıkıntısı çektiğini ifade eden Başkan Koçer, şunları kaydetti:
"Kış mevsimine girilmesi ile Gölcük Yaylamızda hiç kimse kalmadı. Burada bulanan köpekler adeta bekçilik yapıyor. Belediye olarak her yıl onlara yiyecek götürüyoruz. Kış aylarında buraya 3 metre kar yağıyor. O zamanda bu yiyecek yardımını yapacağız. Ayrıca doğada bulanan hayvanlar da bu yiyeceklerden faydalanıyor. Personelimizi görevlendirdik düzenli olarak yiyecek götürüyorlar."
Hasan Koçer,Gölcük,Yalıhüyük