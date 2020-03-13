Yalıhüyük Belediyesine trampa yolu ile 77 arsa tahsis edildi
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde belediyeye ait 2 taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Hazineye ait 77 taşınmazın da Yalıhüyük Belediyesine trampa yoluyla tahsis edildi.
13.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:56
Konya 'nın Yalıhüyük ilçesinde belediyeye ait 2 taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Hazineye ait 77 taşınmazın da Yalıhüyük Belediyesine trampa yoluyla tahsis edildi.
İçişleri Bakanlığının tahsis talebinde bulunması üzerine, Hükümet konağı ve İlçe Emniyet Amirliği binasının bulunduğu, Yalıhüyük Belediyesine ait 2 taşınmaz ile Hazineye ait 77 taşınmazın Yalıhüyük Belediyesine trampa usulüyle tahsis edilmesine karar verildi.
Konuya ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Hasan Koçer, şunları kaydetti:
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla görüşmelerimiz neticesinde böyle bir karar ortaya çıktı. Mülkiyeti Belediyemize ait, Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet amirliğinin bulunduğu 2 taşınmaz karşılığında belediyemize 77 taşınmazın trampasını yaptık. Aşağı Mahalle Sahil Caddesi'nde TOKİ konutları, şehir konağı, Pazar yeri belediye hizmet binası arasında kalan 500 metrekarelik arsaların uzun çalışmalar sonucunda trampa işlemini gerçekleştirdik. İmar planı içerisinde olan bu arsalar sayesinde vatandaşlarımızın yerleşim planı içinde tek tip projeli konut yapabilmelerinin de önünü açmış olduk."
İçişleri Bakanlığının tahsis talebinde bulunması üzerine, Hükümet konağı ve İlçe Emniyet Amirliği binasının bulunduğu, Yalıhüyük Belediyesine ait 2 taşınmaz ile Hazineye ait 77 taşınmazın Yalıhüyük Belediyesine trampa usulüyle tahsis edilmesine karar verildi.
Konuya ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Hasan Koçer, şunları kaydetti:
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla görüşmelerimiz neticesinde böyle bir karar ortaya çıktı. Mülkiyeti Belediyemize ait, Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet amirliğinin bulunduğu 2 taşınmaz karşılığında belediyemize 77 taşınmazın trampasını yaptık. Aşağı Mahalle Sahil Caddesi'nde TOKİ konutları, şehir konağı, Pazar yeri belediye hizmet binası arasında kalan 500 metrekarelik arsaların uzun çalışmalar sonucunda trampa işlemini gerçekleştirdik. İmar planı içerisinde olan bu arsalar sayesinde vatandaşlarımızın yerleşim planı içinde tek tip projeli konut yapabilmelerinin de önünü açmış olduk."
Kaynak: AA
Manşet
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