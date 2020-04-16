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Yalıhüyük çiftçisine fasülye tohumu desteği

Yalıhüyük Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, bitkisel üretimi geliştirme kapsamında çiftçilere, yüzde 70 hibeli fasülye tohumu dağıtımı gerçekleştirdi.

16.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:00
Yalıhüyük çiftçisine fasülye tohumu desteği
Yalıhüyük Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, bitkisel üretimi geliştirme kapsamında çiftçilere, yüzde 70 hibeli fasülye tohumu dağıtımı gerçekleştirdi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önündeki programa İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç ve Belediye Başkanı Hasan Koçer de katıldı.
Çiftçilere sağlanan bu desteğin önemine değinen Kaymakam Kılınç, bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

Fasülye dağıtımı hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, Kovid-19 salgınının devam ettiği bu dönemde, halkın gıda ihtiyacını karşılamak açısından çiftçilerin tarımsal ve hayvansal üretimini geliştirmesinin büyük önem arz ettiğini bildirdi.
Bu amaçla çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak, geliştirmek maksatlı birçok projeler uyguladıklarını ifade eden Semerci, şunları kaydetti:
"Çiftçilerimizin tohum girdilerinin azaltılması amacıyla İl Müdürlüğümüzün koordinesinde bitkisel üretimi geliştirme projeleri kapsamında çiftçilerimize yüzde 70 hibeli 2 bin 300 kilo fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirdik.
Yalıhüyüklü çiftçilerimiz, sağlık tedbirlerini alarak, ara vermeden tarlasında, bahçesinde, ahırında, serasında üretmeye ve çalışmaya devam etmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler: Deniz Kılınç, Hasan Koçer, Yalıhüyük, Güncel
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