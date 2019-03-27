Yalıhüyük Çiftçisine Tohum Dağıtıldı

Konya
'nın Yalıhüyük
ilçesinde, Göksu
Taşeli Havzası Kalkınma Projesi (GTHKP) 2019 yılı 1. Hibe Programı kapsamında hastalıklara dayanıklı nohut çeşitlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla tohum dağıtımı gerçekleştirildi.
Projede, Yalıhüyük'te nohut üretimi yapacak 41 çiftçiye sertifikalı Azkan çeşidi nohut tohumu dağıtıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"2018 yılında 17 çiftçiye bin 750 kilogram nohut tohumluğu dağıtmıştık. Artan talep üzerine bu yıl üretim yapacak çiftçilerimiz için proje kapsamında daha fazla tohum talep ettik. Bugün de nohut tohumu dağıtımını gerçekleştirdik. Nohut yetiştiriciliği ile nadas alanlarının azaltılması ve etkin münavebe yöntemlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Çiftçilerimize verdiğimiz tohumlarla bölgemizde nohut verim ve üretiminin arttırılması amaçlanmaktadır."
Göksu, Konya, Yalıhüyük, Güncel
Kaynak: AA