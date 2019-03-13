Yalıhüyük'de 110 Dekar Alana Çörek Otu Ekildi

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Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde 110 dekar alana çörek otu ekildi.Konu hakkında bilgi veren Yalıhüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, "İlçemizde çörek otunun yaygınlaşması ve nadas alanlarını azaltılması amacıyla Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce tescil edilen Çameli çeşidi çörek otunun teknik personeller eşliğinde toplamda 110 dekarlık alanda, 8 çiftçimiz ile çörek otu ekimleri gerçekleştirildi." dedi.Semerci ayrıca, çörek otu yetiştiriciliğinde en önemli hususun çapalama ile yabancı ot mücadelesi olduğunu, iyi bir bakım ile ilçemizde kaliteli ve yüksek verimli ürün elde etmenin mümkün olabileceğini de sözlerine ekledi.