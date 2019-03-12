Yalıhüyük'de İş Kur Çalışanlarına İş Güvenliği Kursu Verildi

Yalıhüyük
'de İş Kur çalışanlarına iş güvenliği kursu verildi
Konu hakkında bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi
Müdürü Mustafa Metli, "Müdürlüğümüzce ilçemize bağlı okullarda görev yapan İş-Kur çalışanlarımız ile Yalıhüyük Kaymakamlığımız bünyesinde göreve başlayan çalışanlarımıza iş güvenliği ve işçi sağlığı kursu açtık. Kursumuz üç gün sürecek, kursiyerlerimize toplamda 24 saat iş güvenliği kursu verilecek." dedi.
Yalıhüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda verilen kursa toplam 12 kursiyer katıldı.
Halk Eğitimi Merkezi, Yalıhüyük, Güncel
Kaynak: AA