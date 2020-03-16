Yalıhüyük'de koronavirüs için dezenfekte çalışması yapıldı
Yalıhüyük Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
16.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:14
Yalıhüyük Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Belediye olarak temizlik ve hijyene önem verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Hasan Koçer, koronavirüs nedeniyle seferberlik başlattıklarını, hemşehrilerinin de dikkatli olmasını istedi.
Yalıhüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik İşleri ekipleri, toplu kullanım alanlarını koronavirüse karşı ilaçlayarak dezenfekte ediyor.
Koronavirüs salgınının alınan önlemler kapsamında kontrol altında tutulduğunu kaydeden Başkan Koçer, şunları kaydetti:
"Büyükşehir Belediyemizin teknik desteği ve Belediye olarak biz de koronavirüs salgını yaşanmadan öncede hijyen ve temizlik noktasında titiz davranıyor, toplu kullanım alanlarımızı belirli periyodlarla dezenfekte ediyoruz. Bundan sonra da bu tedbirler çerçevesinde üstümüze düşeni yaparak ilçemizde bulunan risk barındıran alanları ilaçlamaya devam edeceğiz."
Belediye olarak temizlik ve hijyene önem verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Hasan Koçer, koronavirüs nedeniyle seferberlik başlattıklarını, hemşehrilerinin de dikkatli olmasını istedi.
Yalıhüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik İşleri ekipleri, toplu kullanım alanlarını koronavirüse karşı ilaçlayarak dezenfekte ediyor.
Koronavirüs salgınının alınan önlemler kapsamında kontrol altında tutulduğunu kaydeden Başkan Koçer, şunları kaydetti:
"Büyükşehir Belediyemizin teknik desteği ve Belediye olarak biz de koronavirüs salgını yaşanmadan öncede hijyen ve temizlik noktasında titiz davranıyor, toplu kullanım alanlarımızı belirli periyodlarla dezenfekte ediyoruz. Bundan sonra da bu tedbirler çerçevesinde üstümüze düşeni yaparak ilçemizde bulunan risk barındıran alanları ilaçlamaya devam edeceğiz."
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Kaynak: AA
Etiketler : Hasan Koçer, Koronavirüs, Yalıhüyük, Güncel
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