Yalıhüyük'de Mantar ve Çörek Otu Yetiştiriciliği

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:46



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:46

Yalıhüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yalıhüyük İlçesinde Çörek otu Yetiştiriciliği" ve "Yalıhüyük'te Mantar Yetiştiriciliği" projeleri kabul edildi.Projenin kabul edilmesi ile çalışma, Konya Kop Başkanlığında, Koordinatör Kop Başkan Vekili Kübra Biçer ve Yalıhüyük Tarım Müdürü Mevlüt Semerci arasında imza altına alındı.Semerci, "Yalıhüyük ilçesindeki kadın çiftçilerimizin tıbbi aromatik bitkilerden çörek otu yetiştiriciliği yaparak yaygınlaştırılması ve diğer proje konusu olan mantar seraları ile kültür mantarı yetiştiriciliği yaparak mantar üretiminin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. İki projenin toplam bütçesi 230 liradır." dedi.