Yalıhüyük Karla Mücadeleye Hazır

07 Aralık 2018 Cuma 11:03



07 Aralık 2018 Cuma 11:03

Kış hazırlıkları çerçevesinde tuz stoğunu tamamlayan Yalıhüyük Belediyesi'nde ekiplerin 2 kepçe, bir grayder ve tuzlama kamyonları ile 24 saat hizmet vereceği bildirildi.Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Hasan Koçer, soğuk ve yağışlı havalardan ilçe halkının olumsuz etkilenmemesi için önlem aldıklarını söyledi.Koçer, "Ekiplerimiz teyakkuz halinde hizmete hazır. Rabbim bereketli bir kış versin. Vatandaşlarımız için biz çalışmaya hazırız." dedi.İlçede karla mücadele konusunda ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleriyle koordinasyon içerisinde çalışacak.