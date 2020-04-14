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Yalıhüyük Kaymakamı Kılınç çobanları ziyaret etti

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, ilçedeki çobanları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

14.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:36
Yalıhüyük Kaymakamı Kılınç çobanları ziyaret etti
Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, ilçedeki çobanları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tarım ve hayvancılığın bir kez daha önem kazandığını belirten Kılınç, "Böyle zor günlerde tarım ve hayvancılık büyük önem taşıyor. Tabi bu işi yapan emektarlarımız, çobanlarımız. Peygamber mesleği olan bu güzel mesleği yapan çobanlarımızı ziyaret ettik. Onlara kolaylıklar diledik, dertlerini sorduk, hasbihal ettik. Önümüzdeki yıllarda tarım ve hayvancılığın çok büyük önem kazanacağını biliyoruz. Çok şükür ülkemiz bu konuda çok iyi durumda." dedi.
Kaymakam Kılınç'ın ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydeden çoban Abdi Özbek (65) ise çocukluğundan bu yana yaptığı işinden büyük keyif aldığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Deniz Kılınç, Yalıhüyük, Güncel
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