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Yalıhüyük Kaymakamı Kılınç, pazarcı esnafını ziyareti

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, pazar yerini denetleyerek, esnafla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

14.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:08
Yalıhüyük Kaymakamı Kılınç, pazarcı esnafını ziyareti
Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, pazar yerini denetleyerek, esnafla sohbet etti, sorunlarını dinledi.
Pazarcı esnafı ile sohbet eden Kılınç, pazardan alış veriş yaptı. Esnafa her zaman hijyen ürünler satmalarını ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Kılınç, ayrıca ihtiyaçlarını karşılamak üzere pazara gelen ilçe halkına da uyarılarda bulunarak, mutlaka sosyal mesafeyi korumalarını istedi.
Vatandaşlar ise Kaymakam Kılınç'a, pazardaki incelemeleri ve uyarılarından dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: AA

Etiketler: Deniz Kılınç, Yalıhüyük, Güncel
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