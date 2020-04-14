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Yalıhüyük'te marketlerden "evde kal" kampanyasına destek

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, marketler yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirler kapsamında, "evde kal" kampanyasına tüp fiyatlarında indirime giderek destek verdi.

14.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:14
Yalıhüyük'te marketlerden
Konya 'nın Yalıhüyük ilçesinde, marketler yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirler kapsamında, "evde kal" kampanyasına tüp fiyatlarında indirime giderek destek verdi.
Projeyi başlatan market sahibi Hasan Gürbüz, Kovid-19 salgınına yönelik önlemler çerçevesinde, evde kalan vatandaşlara teşekkür etmek adına tüp fiyatlarında indirim kampanyası başlattıklarını ifade etti.
İlçede bulunan diğer marketlerin de tüp fiyatlarında indirime giderek kampanyaya destek verdiğini aktaran Gürbüz, 105 liralık büyük mutfak tüplerinin 79 liraya satıldığını kaydetti.
Gürbüz, "Sosyal sorumluluk bilinci ile halkımıza hizmet odaklı olarak başlatılan kampanyamız kesinlikle ticari kazanç, rekabet ya da reklam amacı gütmemektedir." dedi.
Tüp fiyatlarındaki indirim kararını çok olumlu karşılayan ilçe sakinleri ise market işletmecilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Hasan Gürbüz, Yalıhüyük, Konya, Güncel
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