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Yalıhüyüklü şehit ailelerine Başkan Altay Kur'an ve bayrak gönderdi

Yalıhüyüklü şehitler için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Kuran'ı Kerim ve bayrak gönderdi.

07.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:22 Yalıhüyüklü şehit ailelerine Başkan Altay Kur'an ve bayrak gönderdi
Yalıhüyüklü şehitler için Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Kuran'ı Kerim ve bayrak gönderdi.
Yalıhüyük Belediye Başkanlığı'na gönderilen Kur'an-ı Kerim ve bayrak Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Altay adına Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer tarafından şehit ailelerine takdim edildi.
Başkanlık makamında düzenlenen programda konuşan Başkan Koçer, şehit ailelerinin kendilerine emanet edilen kutsal değerler olduğunu belirterek, "Şehit ailelerimiz bize bu topraklar için seve seve canını veren şehitlerimizin, yiğitlerimizin emanetidir. Bu kutsal emanetlerin yanında olmak ve sorunlarına ortak olmak bizim en önemli görevimizdir. Belediye olarak gücümüzün yettiği yere kadar şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Programa katılan şehit yakınları da Başkan Hasan Koçer'e teşekkür etti.

Uğur İbrahim Altay, Kuran-ı Kerim, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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