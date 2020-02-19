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Yalıkavak Marina "Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası" adayı

Yalıkavak Marina The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından verilecek "Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası" ödülü için yarışıyor.

19.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:37Yalıkavak Marina

Yalıkavak The British Harbour Association (TYHA) tarafından verilecek "Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası" ödülü için yarışıyor.

Marina, "2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası" ödülünün sahibi olmuştu.

Bodrumda yer alan Yalıkavak Marina'da;

620 yat aynı anda ağırlanabiliyor,

Gurme restoranlar, butik oteller ve Avrupa Birliği normlarındaki Mavi Bayraklı plaj yer alıyor.

Yılda yaklaşık 120 ülkeden 2 milyon konuk ağırlıyor.

"UNICEF Platin Kanatlar" programının da katılımcısı olan Yalıkavak Marina, hem Türkiye hem de dünya çapındaki yardıma muhtaç çocukların temel haklarına kavuşmalarını amaçlıyor.

Yarışma için https://www.tyha.co.uk/marina-awards#form sitesinden oy kullanılabiliyor.



Marina, Yacht, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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