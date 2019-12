Yalıköy'de "çocuk cami buluşması" etkinliği

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunun okullara yönelik yürüttüğü faaliyetleri kapsamında, Yalıköy Ortaokulu 6. Sınıf Öğrencileriyle, Yalıköy Mahallesi Küçükdere Yalı Camii'nde "Çocuk Cami Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Semanur Eyüpoğlu ve İmam Hatip Osman Haliloğlu'nun refâkâtinde, Yalıköy Mahallesi Küçükdere Yalı Camii'ne gelen öğrenciler camide, İlçe Vaizi Ekrem Akbaş ve İmam Hatip Tahsin Tosun tarafından karşılandılar.

"Çocuk Cami Buluşması" etkinliğinde İlçe Vaizi Ekrem Akbaş öğrencilere camilerin dini ve sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi ile ilgili bilgiler verdi. Vaiz Ekrem Akbaş caminin mihrap, minber, kürsü ve müezzin mahfili gibi ana bölümleri ve işlevleri ile genel olarak camilerin diğer kısımları ve özellikleri ile ilgili de bilgiler paylaştı.

Daha sonra camiyi gezen ve hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilere İmam Hatip Osman Haliloğlu çıkışta çikolata ve meyve suyu ikram etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde, ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile lise öğrencilerine yönelik başta "Çocuk Cami Buluşması","Sabah Namazı Buluşması" , "Cuma Namazı Buluşması" ve "Gencim Maneviyatım Temel Dayanağım" projesi kapsamında da lise düzeyindeki okullara konferanslar olmak üzere çeşitli faaliyetler yürütmeyi planladıklarını belirten İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okullarımızın idareci ve öğretmenleriyle işbirliği halinde; öğrencilerimize yönelik "Çocuk Cami Buluşması", "Sabah Namazı Buluşması" ve "Cuma Namazı Buluşması" gibi etkinliklerin yanı sıra lise düzeyindeki okullarımızda da "Gencim Maneviyatım Temel Dayanağım" projesi kapsamında konferanslar olmak üzere çeşitli faaliyetler yürütmeyi planladık. Müftülüğümüz bünyesinde hizmet veren Aile ve Dini Rehberlik Bürosunda görevli arkadaşlarımız bu programları istişare esasında planlayıp icra ediyorlar. Bizler de takip ediyoruz. Bu programlarla çocuklarımız, İslâm Dini'nin ibadet yeri camiyi yakinen tanıma fırsatı bulmuş oluyorlar. Değerler eğitiminde mühim yeri bulunan camilerin, ibadet içtenliğinin somutlaştığı, namazın birlikte cemaat halinde bir bedenin uzuvları gibi birbirine kenetlenerek yerine getirildiği yer olduğunu dokunarak ve severek öğrenmelerinin hazzını ve mutluluğunu içselleştirmelerini amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda uygulanan bu tür programlar sayesinde çocuklarımızın son derece mutlu ve neşeli oldukları görüldü. Onların, cami merkezli programlarla, toplumumuzdainsanî ve ahlakî değerlerin yaşanmasına ve manevi kalkınmaya önemli katkılar sağlayacaklarına inanıyoruz. Programların her bir ayrıntısını önemsiyoruz. Zira bu çocuklar bizim geleceğimiz. Fert olarak her türlü hassasiyeti hak etmekle birlikte geleceğin inşasında asıl mimar onlar. Bilgi ve görgünün bilince, davranışa ve farkındalığa dönüşmesi adına çocuklarımızın değerler eğitiminde her şeyi itina ile takip etmemiz gerekir. Bir vesile ile tüm öğrencilerimizin eğitim-öğretimleriyle ilgilenen hocalarına, etkinliklerin planlanmasında ve gerçekleşmesinde emeği olan başta ilçe vaizlerimiz Hatice Semiz ve Ekrem Akbaş hocamıza, Kur'an Kursu öğreticilerimize ve camilerimizde görev yapan din gönüllüsü arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, sağlık-afiyet diliyorum." dedi.