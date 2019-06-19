19.06.2019 16:57
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Yalıköy Sahili'nde Resul Dindar rüzgarı esecek

Yalıköy Sahili

Fatsa Belediyesi organizesinde 1 Temmuz 2019 tarihinde Yalıköy Sahili'nde yapılacak geleneksel Denizcilik ve Kabotaj Bayramında Karadeniz Müziğinin sevilen sanatçılarında Resul Dindar sahne alacak.

Fatsa Belediyesi organizesinde 1 Temmuz 2019 tarihinde Yalıköy Sahili'nde yapılacak geleneksel Denizcilik ve Kabotaj Bayramında Karadeniz Müziğinin sevilen sanatçılarında Resul Dindar sahne alacak.

Yalıköy Sahili'nde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı bu sene çok farklı etkinliklerle kutlanacak. Kabotaj Bayramının gündüz bölümünde yağlı direkten bayrak alma, yüzme yarışmaları, motorlu motorsuz kayık yarışmaları yapılacak. Akşam ise ateşbaz gösterisi, tahta bacak gösterisi, sosis balon dağıtımı ve yine hepsi birbirinden ilginç çeşitli yarışmalar yapılacak.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın çok renkli geçeceğini belirterek, "Sosyal belediyeciliğe önem vereceğimizi söylemiştik. Bir taraftan belediyemizin asli işleri büyük bir yoğunlukla devam ediyor. Diğer taraftan yaz sezonunda sosyal etkinliklerimiz var. Yalıköy Mahallesi'ndeki 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı bu sosyal etkinliklerimizden bir tanesi olacak. Kabotaj bayramından sonra Çınar Festivalimiz var. Çınar Festivalimize de farklı etkinlikler hazırlıyoruz. Amacımız gerek yöre halkımıza gerekse de yaz tatili için memleketimize gelen vatandaşlarımıza keyifli günler geçirtmek" dedi. - ORDU
Kaynak: İHA
Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Resul Dindar, Yalıköy, Güncel

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