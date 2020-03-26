Yalın'dan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne koronavirüs yardımı

Başarılı sanatçı paylaştığı videoda bu akşam 22: 00'de yapacağı Instagram canlı yayını için bir GSM markasıyla işbirliği yaptığını ve bu gece yayın için kendisine ödenecek bedelin tümünü koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne aktaracağını açıkladı.





Kaynak: Snob Magazin