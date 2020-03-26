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Yalın'dan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne koronavirüs yardımı

Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınlarla beğeni toplayan ve 100 binlerce eve konuk olan Yalın'dan anlamlı bir hareket geldi

26.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:01
Yalın'dan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne koronavirüs yardımı

Başarılı sanatçı paylaştığı videoda bu akşam 22: 00'de yapacağı Instagram canlı yayını için bir GSM markasıyla işbirliği yaptığını ve bu gece yayın için kendisine ödenecek bedelin tümünü koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne aktaracağını açıkladı.

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Kaynak: Snob Magazin

Etiketler: Instagram, Magazin

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