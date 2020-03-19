Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri kaç kişi takip etti?

verdi. İlk kez İnstagram'dan canlı olarak dinleyicileriyle buluşan Yalın 'ı sevenleri yanlız bırakmadı. Anlık 32 bin 400 kişinin izlediği yayın, toplamda 102 bin canlı izleyiciyle buluştu. Bir stadyum konserinde buluşabilecek onbinlerce izleyiciyi evinin salonuna sığdırdıran Yalın, 20 dakikalık yayında yaklaşık 7 Harbiye Açıkhava sahnesini dolduracak dinleyiciye ulaştı.





Kaynak: Snob Magazin