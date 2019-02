Yalnız Başına Oynamanın Yürek İstediği 5 Korku Oyunu

Kaynak: WebTekno

İnsanın en temel duygularından korku, yıllar boyunca kitaplarıyla, oyunlarıyla ve filmleriyle popüler kültürün en önemli ögelerinden bir tanesi oldu. Yapımcılar, yazarlar, yönetmenler yıllar boyunca hayranlarını korkutmak için birçok farklı yollar denediler. Kimisi bol kanı ve vahşeti tercih ederken kimisi tedirgin edici ortamları, insanı sürekli diken üstünde hissettiren anları tercih etti.Bizde bugün hayranlarını çeşitli yollarla korkutmayı amaçlayan 5 korku oyununu sizler için derledik. Bu oyunları oynarken ışıkları kapatın, kulaklıklarınızı takın ve anın tadını çıkarmaya bakın.Five Nights at Freddy'sMetascore: 78Game Rankings: 852014 yılında çıkan bu korku oyunu ilk başta bilgisayarlarımıza daha sonra telefonlarımıza geldi. Scott Cawthon tarafından geliştirilen oyunda, Freddy Fazbear's Pizza adlı bir mekanın güvenlik görevlisine hayat veriyoruz. Oyundaki amacımız ise güvenlik kamerasından şeytani animatronik oyuncakları izleyerek kendimizi onlara karşı korumak. İlk oyunla birlikte popülarite yakalandıktan sonra devam oyunları da geldi.OutlastMetascore: 80Game Rankings: 79,95 Bilgisayar , PS4 ve Xbox One platformlarında yayınlanan, Red Barrels tarafından geliştirilen oyun oldukça ses getirmiş, korku oyunları hayranlarını tatmin etmeyi başarmıştı. Miles Upshur adındaki bir gazeteci olarak, tuhaf olayların yaşandığı bir akıl hastanesine, elimizdeki kamerayla tek başımıza giriyoruz. Gece saatlerinde, odanızın ışıklarını kapatıp, kulaklığınızı takın. Vücudunuzdaki adrenalin oyunun açılmasıyla birlikte tavan yapacak.Amnesia: The Dark DescentMetascore: 85Game Rankings: 86Gelmiş geçmiş en başarılı korku oyunları arasında gösterilen Amnesia: The Dark Descent ne yazık ki sadece bilgisayarlar için çıkmıştı. Frictional Games tarafından geliştirilen oyunda Daniel isminde bir karakteri oynuyoruz. Oyunun isminden de anlaşılabileceği gibi Daniel kendisi hakkında çok da fazla bir şey hatırlamamaktadır. Oyun ilerledikçe günlüklerini ve kendisine bıraktığı notları bulup okuyarak kendisinin kim olduğunu, ne yaptığını öğrenmeye başlar. Oyunun tercih edilen seçeneklere göre de dört farklı sonu bulunmakta.Dead SpaceMetascore: 86Game Rankings: 852008 yılında bilgisayar, PlayStation 3 ve, Xbox 360 ve Nintedo Wii konsollarındaki yerini alan bilim kurgu korku karışımı bu oyun hem oyunculardan hem de eleştirmenler tarafından oldukça beğenilmişti. Electronic Arts çatısı altında geliştirilen oyunda, bilim kurgu türünün babalarından sayılan Isaac Asimov ve Arthur C. Clarke'ın isimlerinden harmanlanan Isaac Clarke isimli bir sistem mühendisini oynuyoruz. Oyundaki amacımız ise Necromorphs adı verilen yaratıklara karşı savaşmak.Oyunun 2011 ve 2013 yıllarında da devamı geldi ancak uzun süredir kendisinden ses seda yok.Metacritic: 96Game Rankings: 95Hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan en yüksek puanları almış, hem korkutmuş hem de ödüller kazanmış bir oyun. Son çıkan Resident Evil 2 Remake'den sonra tekrardan hatırlanan efsanevi korku oyunu serisinin en yüksek puan alan oyunu. 2005 yapımı oyunda bir kez daha Leon Kennedy'e hayat veriyoruz ve ABD Başkanının kızı Ashley Graham 'ı kurtarmak için yollara düşüyoruz.Sizin oynarken korktuğunuz, bunu oynamak yürek ister dediğiniz oyun hangisi?