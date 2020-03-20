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Yalnız değilsiniz mesajı

Aydilge ve eşi Utku Barış Andaç, ülkemizin bu zor günlerinde sevenlerini unutmayarak sosyal medya hesaplarından motivasyon şarkıları paylaştılar.

20.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:00
Yalnız değilsiniz mesajı



Dünyayı etkisi altında alan Koronavirüs salgını nedeniyle #evdekal çağrısına uyan Aydilge ve eşi Utku Barış Andaç, ülkemizin bu zor günlerinde sevenlerini unutmayarak sosyal medya hesaplarından motivasyon şarkıları paylaştılar. "Sadece virüsle değil, panik ve korkuyla da mücadele veriyoruz" diyen sanatçı Aydilge yıllarca kaygı ve anksiyete bozukluğu yaşayan biri olarak bu süreci çok iyi anladığını ifade ederek takipçilerine destek oldu.& ;

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Magazin

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