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Yalnız kaldığı bağ evinde intihar etti

ŞANLIURFA'da, bunalıma girdiği iddia edilen Yılmaz A. (43), yalnız yaşadığı bağ evinde, kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

25.08.2019 12:06 Yalnız kaldığı bağ evinde intihar etti
ŞANLIURFA'da, bunalıma girdiği iddia edilen Yılmaz A. (43), yalnız yaşadığı bağ evinde, kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde, kırsal Küçükalanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 6 aydır psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Yılmaz A., yalnız yaşadığı bağ evinde kendini iple tavana astı. Eve gelen yakınları Yılmaz A.'yı ipe asılı görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yılmaz A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Jandarma, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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